Barcelona president: klubi on üle kõige, isegi maailma parima mängija

FC Barcelona president Joan Laporta ütles reedel pressikonverentsil, et klubil ei olnud võimalik Lionel Messiga lepingut pikendada, sest neil pole muidu ruumi Hispaania kõrgliiga eelarvelimiidi all püsida.

FC Barcelona kirjutas neljapäeval pressiteates, et kuigi klubi ja Messi jõudsid uue lepingu osas üksmeelele, ei ole võimalik seda lepingut rahaliste takistuste ja Hispaania liiga määruste tõttu sõlmida.

Laporta ütles reedel, et nii klubi kui ka mängija soovisid üheskoos jätkata, aga Messi ja teiste klubi mängijate palgad esindavad 110 protsenti klubi tuludest, mis tähendab, et klubi kulutab palju rohkem, kui eelnevalt arvatud. Ilma Messita langeb palkade määr 95 protsendi peale. "Klubi on siiski üle kõige, isegi maailma parima mängija," ütles Laporta.

Klubi president lisas, et eelmisest juhtkonnast maha jäänud majanduslik olukord ei jätnud Barcelonale vähematki mänguruumi, et eelarvelimiitide alla mahtuda. "Me jõudsime kokkuleppele, aga ei saanud seda kinnitada klubi rahalise olukorra tõttu, mis tähendab, et me ei saa mängijaid registreerida. Ma ei taha liialt rääkida sellest olukorrast, mis oleme pärinud ja nendest kohutavatest otsustest, mis minevikus tehtud. Olukord on läinud halvast veel halvemaks," lisas Barcelona president.

"Peame edasi liikuma. Me ei hakka Financial Fair Play reeglistikuga vastavuses olemiseks klubi järgmise 50 aastaga riskima," ütles Laporta.

Legendaarsest Barcelona mängijast sai juuli alguses ametlikult vabaagent, kui tema leping klubiga sai ilma pikenduseta läbi. Klubi endise presidendi Josep Maria Bartomeu ametiaja jooksul kogus Barcelona suures koguses rahalisi kohustusi, mis keelab klubil Hispaania kõrgliiga kontrollide tõttu mängijaid lisada enne, kui klubi on palgalimiiti drastiliselt vähendanud.

34-aastane Messi on Barcelona süsteemi kuulunud juba 2000. aastast ning kolm aastat hiljem sai kirja ka debüüdi esindusmeeskonnas. Argentiinlane on Kataloonia klubi eest mänginud 778 mängu, löönud 672 väravat ja andnud 305 resultatiivset söötu.

Möödunud aastal näitas Messi vaatamata meeskonna ebaõnnestunud hooajale head mängu, lüües Hispaania kõrgliigas 35 mängus 30 väravat - seitse tabamust enam kui lähimal jälitajal Gerard Morenol.