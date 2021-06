Barcelona pole Messiga kokkuleppele saanud, leping lõppeb nädala pärast

Kuigi klubi suhtleb pidevalt nii mängija isa ja agendi Jorge Messiga, pole ametlikku lepingupakkumist ikke veel tehtud, vahendab Goal.com. Messi leping lõppeb 30. juunil ning siis saab argentiinlasest vabaagent.

Hetkel on Messi Argentina koondist aitamas Copa Americal ning keskendub sealsetele mängudele, mis tähendab, et lähiajal pole uue lepingu sõlmimist oodata. Kuus korda maailma parimaks mängijaks valitud palluri prioriteet ei ole teadaolevalt raha, vaid see, et Barcelona saaks järgmiseks hooajaks kokku konkurentsivõimelise meeskonna.

Neljapäeval 34-aastaseks saav Messi on Barcelona süsteemi kuulunud juba 2000. aastast ning kolm aastat hiljem sai kirja ka debüüdi esindusmeeskonnas. Praeguseks on argentiinlane Kataloonia klubi eest mänginud 778 mängu, löönud 672 väravat ja andnud 305 resultatiivset söötu.

Möödunud aastal näitas Messi vaatamata meeskonna ebaõnnestunud hooajale head mängu, lüües Hispaania kõrgliigas 35 mängus 30 väravat - seitse tabamust enam kui lähimal jälitajal Gerard Morenol.