Argentina ja Messi võitsid Brasiilia ees ihaldatud Copa America karika

Mängu ainsa värava lõi kogenud poolkaitsja Angel Di Maria kohtumise 22. minutil.

Kuigi matš toimus brasiillaste koduväljakul, olid terve kohtumise vältel teravamad siiski argentiinlased. Esimesel poolajal oli Brasiilia väravavahil Edersonil kõvasti tööd ning siis sündis ka võiduvärav, samas brasiillased ei jõudnud korraliku pealelööginigi.

Argentina jalgpallikoondis on Copa America karika pea kohale tõstnud 15 korral, kuid viimasest triumfist on mitu kümnendit möödas. Viimati võideti nimekas turniir 1993. aastal, kui tänane superstaar Lionel Messi oli vaid 6-aastane.

Messi võib küll olla klubides ja individuaalselt saavutanud mitmeid mainekaid tiitleid, kuid Copa America karikat polnud argentiinlane peale kolme kaotatud finaali veel pea kohale tõsta saanud.

Argentina peatreener Lionel Scaloni ei olnud kohtumise järel Messi kiitmisega kitsi. Treener tõdes, et jalgpallilegend tegi kohtumise kaasa vigastuse kiuste ning lisas, et kui inimesed teaks, mis seisus ta oli, austataks teda veelgi enam. Vigastust Scaloni pikemalt ei lahanud.

Scaloni tõi ka välja Messi järjekindluse, tunnistades, et tal on väga hea meel, et Messi peale kolme kaotatud Copa America finaali rätikut nurka ei visanud ja jõudis triumfi ära oodata. "Me räägime maailma parimast jalgpallurist – me kõik teame, kui oluline talle koondise eest tiitel võita oli," lisas ta.