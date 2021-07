Uuel hooajal korvpalli meistriliigas mängiv Viimsi sihib kohe medaleid

Möödunud hooajal esiliiga võitnud ja sellega koha meistriliigas taganud Viimsi korvpallimeeskond kinnitas reedesel pressikonverentsil, et liitub järgmisel hooajal meistriliiga ning Eesti-Läti ühisliigaga. Meeskonda hakkab juhtima peatreener Valdo Lips, abitreeneriteks saavad Tony Liivak ning viis aastat Viimsi klubi kapteni rolli täitnud Kristjan Evart.

"Me oleme seda teemat, et püramiidis peab olema üks tippvõistkond, arutanud juba enne," rääkis ERR-ile peatreener Valdo Lips. "Meil on enne need eesmärgid olnud, et me mingil ajal ühineme ja praegusel ajal läks see kokku ka võiduga esiliigas."

Siiani kasvandikest ja kohalikest koosnenud võistkond alustab nüüdki komplekteerimist Eesti mängijatest, kuid suure tõenäosusega liituvad klubiga ka välismängijad.

"Komplekteerimine algab jah Eestist, Eesti mängijatest ja komplekteerimise eesmärgid on seatud sellised, et me tahame mängida medalitele," lisas Lips."

Uus korvpallihooaeg algab oktoobris.