Verstappen: Mercedes mängis meid jälle üle

Dramaatilise algusega GP-l langesid mitmed favoriidid suurest konkurentsist juba avaringi esimeses kurvis, kus Valtteri Bottas (Mercedes) sõitis tagant otsa Lando Norrisele (McLaren), kes omakorda tabas sõidule MM-sarja üldliidrina vastu läinud Max Verstappenit (Red Bull).

Kokkupõrked olid nii rasked, et sõit tuli autodelt paiskunud juppide koristamiseks peatada.

Bottas alustab õnnetuse põhjustamise eest järgmist etappi viie koha võrra kehvemalt positsioonilt.

"Mercedes mängis meid järjekordselt üle - see pole see, mida me tahtsime. Mul oli peaaegu pool auto kerest puudu, nii oli pea võimatu sõita," sõnas üldsarjas teiseks kukkunud Verstappen peale sõitu.

Siiski jäi Verstappen pea kuuajase pausi järel jätkuva tiitivõitluse osas positiivseks. "Peale pausi olen ma jälle stardis. Annan oma parima ja loodan, et ka auto on konkurentsivõimeline," ütles ta.

Vormel-1 MM-sari jätkub augusti viimasel nädalavahetusel peetava Belgia Grand Prix' etapiga.

Belgiasse sõidab sarja üldliidrina Lewis Hamilton (Mercedes), teisel kohal on Max Verstappen ja kolmandat positsiooni hoiab Lando Norris.