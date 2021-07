FC Flora püüab raske kohtumise eel olla optimistlik

Eelmisest mängust on Floral kaasa võtta palju positiivset, kui võõrsil näidati Poola meistri vastu südikat mängu. 1:1 viigiseis oli tablool kuni lisaminutiteni. Hoolimata kaotusseisust hoiab Flora peatreener Jürgen Henn optimistlikku meelt, eelmise mängu vead on kõik üle vaadatud.

"Me tegime erinevad momendid läbi, kust nii pallivaldamises, pallivõitmises, standardolukordades, kus me võiksime natukene ohtlikumad olla. Legia näitas ka siin eelmise hooaja lõpus, et neile löödi seal viimase kaheksa mänguga väga vähe väravaid. Neile väravat lüüa on ilmselgelt väga raske. Peame uskuma ja kõikvõimalikud variandid siis läbi käima, kust meie kvaliteedi juures oleks seda võimalik teha," ütles Henn.

Kui võitjatiimi ootab Meistrite liiga kolmas eelring, siis mängu kaotaja jätkab Euroopa liigas.

"Neil on kohustus meist üle saada. Meie lihtsalt tahame ja unistame veel natuke kauem mängida Euroopas. Legia kindlasti tunneb, et Tallinnast nad peavad minema edasi. Kui ei lähe, siis tulevad raskemad päevad," ütles Flora poolkaitsja Konstantin Vassiljev.

FC Flora ja Varssavi Legia kohtumine algab A. Le Coq Arenal kell seitse õhtul.