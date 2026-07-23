Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

FC Flora peatreener Konstantin Vassiljev jäi pärast UEFA Konverentsiliiga teise eelringi avamängus saadud 1:0 võitu Walesi meistri The New Saintsi üle tulemusega rahule, kuid tõdes, et meeskond oleks pidanud oma võimalusi paremini ära kasutama.

Remo Valdmetsa 31. minuti värav andis Florale avamängus napi võidu, kuid teisel poolajal jäi Eesti meister üha enam kaitsvasse rolli ning lasi vastasel kohtumise lõpus ohtlikku survet avaldada.

Vassiljevi sõnul muutis mängu kulgu sunnitud vahetus, mis rikkus Flora senise rütmi.

"Lõpp läks natuke segaseks. Korraks oli vigastus ja pidime lühikese perioodi jooksul tegema kolmanda vahetuse, mis ei olnud tegelikult plaanis. See võttis natuke intensiivsust ja rütmi käest ära. Vastane kindlasti tundis sel hetkel, et võiks midagi rohkem saada," ütles Flora peatreener.

Tema hinnangul oleks Flora pidanud kohtumise saatuse siiski juba varem otsustama.

"Kuni selleni oli meil piisavalt võimalusi, et lüüa rohkem kui üks värav. Kindlasti sellega ei saa rahul olla," sõnas Vassiljev.

Kuigi korduskohtumine peetakse nädala pärast Walesis, ei alahinda Flora peatreener vastast.

"Vastane on tugev, võib mängida päris sirgjooneliselt, on tugev standardolukordades ja suudab ka mängida. Aga täna näitasime, et kui suudame keskendumist hoida tipptasemel, siis kõik on võimalik," ütles Vassiljev.

Flora ja The New Saintsi korduskohtumine peetakse 30. juulil Walesis. Paari võitja kohtub Konverentsiliiga kolmandas eelringis Andorra meistri Inter Club d'Escaldesiga.