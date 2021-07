Jürgen Henn: klassist jäi puudu

Henn ütles pärast mängu ERR-ile, et Floral jäi klassist puudu. "Klass ongi väikestes detailides, meil oli esimesel poolajal paar päris head momenti, mida me sisse ei löönud, mis oleks mängu kindlasti muutnud," ütles Henn.

Peatreener lisas, et ka teisel poolajal jäi viimasest jõust ja osavusest puudu. "Samas olime suhteliselt läheda, aga järelikult peame veel tööd tegema."

Henn ütles, et Flora peab veel detailides paranema, et tugevate klubide vastu konkureerida. "Näitasime, et ei ole lihtne endast päris palju tugevama meeskonnaga kahte head mängu teha. Võõrsil ja kodus mängisime terviklikult peaaegu võrdselt, aga peame veel veidikene detaile parandama, et meie klass oleks kõrgem," ütles Flora peatreener.