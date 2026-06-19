Flora naiskond kohtub Meistrite liigas Malta debütandiga

Vastasnaiskond osaleb Meistrite liigas esimest korda. Poolfinaalkohtumine toimub 22. juulil ning paari võitja kohtub 25. juulil peetavas finaalis Slovakkia meistri Myjava Spartakiga.

Meistrite liiga esimene eelring koosneb viiest miniturniirist, millest neljas osaleb neli ning ühes kolm naiskonda. Viimasesse sattus loosi tahtel ka Flora. Teise eelringi pääseb miniturniiri võitja.

Kui Floral õnnestub esimesest ringist edasi pääseda, siis teise eelringi miniturniiri poolfinaalis kohtutakse Albaania klubi Vllazniaga. Sealgi võidutsemise korral ootab finaalis kas Küprose võistkond Apolloni või keegi nelikust Sosnowieci Czarni (Poola), Nike Lusso (Gruusia), Athlone Town (Iirimaa) ja Skopje 2014 (Põhja-Makedoonia).