Varssavi Legia lülitas Flora Meistrite liigas konkurentsist

Korduskohtumise esimene poolaeg lõppes väravateta viigiga, ehkki Flora tegi mõned ohtlikud rünnakud: 25. minutil blokeerisid Varssavi Legia mängijad Rauno Sappinenile jala peale tulnud tsenderduse nurgalöögiks ning 43. minutil jäi Sergei Zenjovil natuke puudu, et Konstantin Vassiljevi tsenderdusele vastase värava all jalg vahele saada.

Flora toimetas esimesena palli vastase väravasse 66. minutil, kuid Sergei Zenjov määrati suluseisu ning värav ei lugenud. Kõigest minut hiljem asus Legia rünnakule ning Rafael Guimaraes Lopes realiseeris pika söödu, mis viis Poola klubi 1:0 juhtima ning sellel seisul mäng ka lõppes.

Varssavi Legia võit korduskohtumises tähendas neile kahe mängu peale 3:1 eduseisu Flora ees ning Eesti klubi langes Meistrite liigas konkurentsist.

Flora langes kaotusega Euroopa liiga kvalifikatsiooni kolmandasse ringi ning kohtub järgmisena 5. augustil Küprose klubi Omoniaga, kes jäi kahe kohtumise peale 0:3 alla Dinamo Zagrebile.

Enne mängu:

Esimene kohtumine Varssavis lõppes võõrustajate napi 2:1 võiduga, kui võiduvärav löödi teise poolaja esimesel lisaminutil. Flora jaoks algas kohtumine Varssavi "karukoopas" keeruliselt, kui Legia asus mängu juhtima juba kolmandal minutil. Bartosz Kapustka lõpetas pika soolojooksu resultatiivselt, kui saatis madala löögi värava nurka. Väravatähistuse käigus vigastas poolakas oma põlve ja oli sunnitud juba seitsmendal minutil siirduma vahetusmängijate pingile.

Vaatamata kaotusseisu jäämisele näitas Flora avapoolajal head teravust ja omalt poolt tekitati ohtu võõrustajate väravale. Kahel korral sai hästi löögile Sergei Zenjov, kui esimese ürituse tõrjus Artur Boruc ja teisel korral lendas pall napilt postist mööda.

Teist poolaega alustas Flora sama teravalt ning hea pingutuse tulemusena sahistas Flora 53. minutil Legia võrku. Henrik Ojamaa hea eeltöö realiseeris väravaks Rauno Sappinen. Mängu lõppfaasis haaras ohjad enda kätte Legia, asudes kõvasti Flora väravat survestama. Valus hetk valitseva Eesti meistri jaoks saabus 90+1. minutil, kui karistuslöögist tulnud pall klaariti otse Rafael Lopese jalale, kes selle kindlalt võrku lajatas.

Korduskohtumine Tallinnas tuleb pingeline, sest Flora üheväravaline edu peale 90. minuti lõpuvilet viiks mängu lisaajale. Sellel aastal kaotas UEFA võõrsilvärava reegli, mis tähendab, et võõrsilväraval ei ole suuremat kaalu ning kõik väravad on võrdsed.

Malta jalgpalliklubi Hiberniansi alistamine viis Flora esimest korda UEFA Meistrite liiga teise eelringi. Kui Flora peaks suutma Legia alistada ja kolmandasse ringi pääsema, kindlustaksid nad järgmise ringi ebaedu korral koha Euroopa liiga väljalangemisvoorus ja sealse ebaedu korral oleks klubil endiselt kindlustatud koht UEFA Konverentsiliiga alagrupiturniiril.