Flora jäi Iberiale alla, Vassiljev: arvestades algust, oli lõpp pigem positiivne

A. Le Coq Arenal peetud kohtumist alustas paremini Iberia, kes haaras juhtohjad juba avapoolaja esimese poole jooksul. Esmalt viis külalised 18. minutil juhtima Zviad Natškhebia. Vaid mõni minut hiljem suurendas Jemal-Giorgi Jinjolava eduseisu penaltist 2:0-le.

28. minutil vähendas Flora kaotusseisu, kui Vladislav Kreida saatis umbes 25 meetrilt võimsa kauglöögi alumisse nurka. Enne poolajavilet rohkem väravaid ei löödud ning Iberia läks vaheajale 2:1 eduseisus.

66. minutil jäi Flora vähemusse, kui Airon Kollo sai pärast VAR-i sekkumist punase kaardi. Kümnekesi mänginud Eesti meister jõudis seitse minutit hiljem viigini, kui Sander Alamaa suunas Sergei Zenjovi tsenderduse võrku.

Flora rõõm jäi siiski üürikeseks. Juba kaks minutit hiljem taastas Iberia eduseisu, kui Bakar Kardava suunas nurgalöögi järel palli peaga võrku. Lõpuhetkedel püüdis Flora kümnekesi viigiväravat, kuid rohkem tabamusi kohtumises ei sündinud.

Vassiljevi sõnul otsustasid kohtumise detailid. "Vastane oli algusest peale väga heas hoos ja kasutas meie kaks olukorda ära. Suutsime tagasi tulla, leidsime mängu jooksul paremad lahendused ning teisel poolajal oli initsiatiiv natuke rohkem meie käes. Siis tuli punane kaart ning lõpuks otsustas mängu standardolukord," ütles Flora peatreener.

Samas usub Vassiljev, et edasipääs pole veel otsustatud. "Arvestades seda, kuidas mäng algas, oli lõpp pigem positiivne. Vastane on küll raske, aga mängitav. Teame, et võõrsil ootab meid väga raske kohtumine," sõnas ta.

Korduskohtumine peetakse järgmisel nädalal Gruusias. Kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond pääseb Meistrite liiga teise eelringi, kaotaja jätkab eurohooaega Konverentsiliiga kvalifikatsioonis.