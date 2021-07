Antetokounmpo vedas Bucksi 50-aastase vaheaja järel NBA meistriks

Finaalseerias mängudega 0:2 taha jäänud, aga siis neli mängu järjest võitnud Bucksi mänguvankrit vedas Giannis Antetokounmpo, kes viskas koguni 50 punkti ja võttis 14 lauapalli. 26-aastane kreeklane valiti ka finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Bucks võitis esimese veerandaja 29:16, kuid poolajapausile mindi Sunsi 47:42 paremuses. Kolmas veerandaeg lõppes viigiseisul 77:77. Viimase veerandi alguses olid veel tablool viiginumbrid 82:82, kuid viimased kümme minutit möödusid Bucksi kontrolli all.

Bucksile on see teine NBA meistritiitel, esimene võideti täpselt 50 aastat tagasi ehk 1971. aastal.

Seeria viimaseks jäänud finaalmängus jõudsid kahekohalise punktisummani kõik Bucksi eest mänginud mehed – Khris Middleton tõi 17 punkti, Bobby Portis lisas 16, Jrue Holiday 12 ja Brook Lopez 10 punkti. Lisaks võttis Holiday 11 lauapalli.

Sunsi parim oli Chris Paul 26 punktiga, Devin Booker lisas 19 silma.

