Vennad Antetokounmpod viisid NBA karika koju Kreekasse

Kreekas Nigeeria immigrantide perre sündinud vennad Antetokounmpod pidid ära elamiseks tänaval nipsasju müüma. Nad kasvasid üles pidevas küüditamise kartuses ja said Kreeka kodakondsuse alles 2013. aastal.

Finaalseeria kangelaseks kerkinud Giannis väljendas Ateenas toimunud pressikonverentsil oma piiritut rõõmu, et maailma üks suurimaid ja tähtsamaid karikaid on leidnud tee Kreekasse. "See on uskumatu. Me ei tea, kui kauaks me jääme, aga me tahame kindlasti viia karika ka Sepoliasse, kus me üles kasvasime," rääkis ta.

"See on üks hull teekond olnud. Kui keegi oleks mulle kaheksa aastat tagasi öelnud, et istud kunagi koos Thanasisega siin, kaasas NBA karikas ja me võiks seda viia ükskõik kuhu, siis ma oleks teda hulluks pidanud," ütles vendadest noorem, Giannis.

"See kõik on raske töö tulemus - ja me pole veel lõpetanud. Perekonnana me töötamist ei lõpetagi. Meil olid lapsepõlves vanemate näol suurepärased eeskujud, sest nad pidid meie toitmiseks pidevalt töötama," avaldas Giannis.