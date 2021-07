Max Verstappen saavutas uudses sprindisõidus parima stardikoha

Verstappen möödus uudse sprindisõidu alguses koheselt esimeselt kohalt startinud Lewis Hamiltonist (Mercedes) ning hoidis briti ees edu lõpuni välja. Hamilton lõpetas sprindisõidus teisena, kolmandaks jäi Valtteri Bottas (Mercedes).

"Sain stardist hästi minema ja Lewisega oli hea lahing algusest peale. Oli tõesti näha, et motiveerisime üksteist, sest ratastel oli palju kulumisjälgi näha," ütles Verstappen. "Arvan, et homme tuleb väga põnev sõit ja ootame seda."

Verstappen pikendas sprindisõidu võiduga ka edu Hamiltoni ees hooaja üldarvestuses. Hollandlane teenis kolm punkti ning on nüüd 182 punktiga mugavalt tabeli tipus. Hamilton on 150 punktiga teine, kolmas on Red Bulli sõitja Sergio Perez.

Silvestone GP põhisõit toimub pühapäeval kell 17.00.