Rasmus Roosleht loodab kodusel U-20 EM-il kohta esikümnes

"Nüüd tuleb näidata, milleks siis terve aasta oleme treeninud. Tugevamad alad on minul heited, milles ma tunnen ennast väga kindlalt. Ja kindlasti ka teised alad on stabiilselt heal tasemel," ütles Roosleht ERR-ile antud intervjuus.

Konkurentsi hindab Roosleht kodusel EM-il kõrgeks. "Punkte saab ikka arvutada, aga kümnevõistlus on selline ala, kus kunagi ei tea, mis võib juhtuda, " lisas Roosleht.

Sel aastal on Roosleht pannud treeningutel rohkem rõhku teivashüppele, milles on rekordile lisanud peaaegu pool meetrit. Veel on ta tegelenud vastupidavusega ning arendanud ka jõudu ja kiirust.

"Tulemus on ka kindlasti tähtis, aga lisaks sellele tahaks pakkuda Eesti rahvale häid emotsioone ja näidata, et noortesport ikkagi elab," ütles Roosleht.

U-20 EM-i kümnevõistlus peetakse Kadrioru staadionil 17. ja 18. juulil.