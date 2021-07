Keelu saanud Richardson ei pääsenud olümpiakoondisesse

Sprinter Sha'Carri Richardsoni nime USA olümpiakoondise teisipäeval avalikustatud nimekirjast ei leia. See tähendab, et Ameerika meistri positiivne marihuaana test maksab lisaks võimalusele Tokyos nii 100 meetri jooksus osaleda kui ka võimaluse tal teatevõistkonda kuuluda.

Richardsoni positiivne marihuaana test tühistas tema võidu Oregoni osariigis Eugene'is juunis toimunud olümpiakatsevõistlusel ja ka sellega 100 meetri jooksu koha Tokyo olümpiamängudel. Tema 30-päevane võistluskeeld lõppeb küll enne teatejooksude algust 5. augustil, mis jättis seni lahtiseks võimaluse, et ta võiks 4x100 teatenaiskonna koosseisus medali võita.

Küsimusele, kuidas Richardson uudiseid vastu võtab, vastas tema agent Renaldo Nehemiah: "Me pole sellest üldse rääkinud. See ei olnud tegelikult teema, millele me keskendusime. "

Olümpikoondise katsevõistlustel oli 100 meetri finaalis neljast parimast väljapoole jäänud kaks valikuvõimalust, kuid siiski otsustas alaliit kohta mitte 21-aastasele spotlasele mitte pakkuda. Richardsonilt oodati Tokyos heitlust olümpiakullale.

USATF-i avalduses seisis, et alaliit suhtub Sha'Carri Richardsoni kergendavatesse oludesse kaastundlikult ja nõustub täielikult, et marihuaanat käsitlevad rahvusvahelised reeglid tuleks ümber hinnata.

Antud juhul tähendas see järelejäänud teatevõistkonna kohtade pakkumist kuuenda ja seitsmenda koha saavutajatele, kes kumbki Richardsoni diskvalifitseerimise järel ootejärjekorras tõusid.

Richardson andis pärast 19. juunil saavutatud võitu positiivse tulemuse. Ta ütles, et tema ema hiljutise surma stress koos katseteks ettevalmistuse survega viis teda keelatud ravimit kasutama.