Touri liider Pogacar dopingust: ma ei kasuta otseteid

22-aastane tiitlikaitsja juhib kuus etappi enne Tour de France'i lõppu üldarvestuses rohkem kui viie minutiga. Esmaspäevasel puhkepäeval Andorras vastas Pogacar pressikonverentsil taas küsimustele dopingu kohta, kuid ütles, et mõistab, miks neid küsimusi esitatakse.

"Kindlasti ei ole ma kuri ega vihane. Need küsimused on ebamugavad, sest [rattaspordi] ajalugu on väga halb. Ma mõistan täielikult, miks selliseid küsimusi küsitakse," ütles Pogacar, kui talt küsiti, kas ta valmistub dopingukasutamise küsimusteks ette.

"Ma ei valmista midagi nendeks küsimusteks, sest mulle lihtsalt meeldib rattaga sõita. Mis sellega tuleb, see tuleb. Ma aktsepteerin seda. Kui pean neile vastama, siis vastan südamest," ütles tuuriliider. "Ma olen hea poiss hea haridusega, ma ei ole keegi, kes otseteid kasutaks."

Pogacar ütles, et võib tulevikus avalikustada enda treeningandmed, kuid praegu seda teha annaks see rivaalidele liialt suuri eeliseid. "Mult on seda mitu korda küsitud ja vahest kunagi avalikustan oma andmed. Aga kui jagad andmeid, siis näevad teised tiimid sinu lävesid ja suutlikkust spetsiifilistel maastikel ja see poleks kasulik."

Sloveen ütles, et kõige keerulisemad etapid on veel ees ning halva päevaga võib veel palju muutuda.

Tour de France jätkub teisipäeval tõusurohke etapiga Pürenee poolsaarel. Ratturid peavad läbima 169 km ning ületama ühe esimese kategooria ja kaks teise kategooria tõusu.

Pogacar on üldarvestuses esikohal, talle järgnevad Rigoberto Uran (EF Education-Nippo; +5.18) ja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma; +5.32).