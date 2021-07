Lisaminutitel löödud värav andis Kolumbiale Copa America pronksi

Copa America pronksimängus avas esimesena skoori Peruu, kui Yotun Yoshimar esimese poolaja viimasel minutil kolumbialaste väravat sahistas. Kolumbia vastus pidi ootama ära poolajapausi ning neli minutit pärast teise poolaja sättis Juan Cuadrado karistuslöögist palli peruulaste müürist läbi ning viigistas sellega mängu. 17 minutit hiljem viis Luis Diaz Kolumbia 2:1 ette. Peruu ei andnud järele ning viigistasid 82. minutil Gianluca Lapadula väravast taas mängu, kuid Luis Diaze suurepärane kauglöök mängu neljandal lisaminutil andis Kolumbiale turniiris kolmanda koha.

Copa America võitja selgitavad laupäeva öösel Eesti aja järgi kell 3 välja Argentina ja Brasiilia.

Argentina on nüüd olnud võitmatu 19 mängus ja on ühtlasi ka viimane meeskond, kes Brasiiliat võitnud — 2019. aasta novembris, kui Messi lõi Saudi Araabias peetud sõprusmängus ainsa värava. Seevastu Brasiilia, kes alistas finaali pääsemiseks esmaspäeval Peruu 1:0, on pärast seda võitnud 12 ja viigistanud ühe mängu.

Argentiina võitis viimati Copa America turniiri 1993. aastal ning on sellest võidust saati neljal korral turniiri finaalis kaotanud. Brasiilia läheb finaali tiitlikaitsjana, olles 2019. aastal finaalis Peruu 3:1 alistanud.