Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali

Senise turniiri jooksul suurepärast mängu näidanud soosikud paistsid mängu alguses pigem silma tavatu söödupraagiga, aga osavalt Prantsusmaa karistusala ümber söötu lükanud Hispaaniast sai kiirelt ohtlikum meeskond.

Dani Olmo efektne kannasööt karistusala joonel viis Fabian Ruizi napi möödalöögini, ent hispaanlased läksid 22. minutil ikkagi juhtima: Prantsusmaa äärekaitsja Lucas Digne esimene puude viis palli tema kehast kaugele, olukorda klaarima hakates tabas ta aga jalaga palli noolima jõudnud Lamine Yamali ning järgnenud penalti realiseeris kindlalt Mikel Oyarzabal.

Prantsusmaa pressing ei toonud neile soovitud tulemust ja ohtlike olukordadeni sisuliselt ei jõutudki; üliohtlik ründeliin, mille peas senise turniiri jooksul kahe peale 13 väravat löönud Kylian Mbappe ning Ousmane Dembele, jäi hambutuks.

Kahes viimases MM-finaalis mänginud prantslaste peatreener Didier Deschamps üritas mängu pööret tuua Desire Doue, Manu Kone ja Rayan Cherki sisse vahetamisega, aga tõele au andes oli teisipäevane poolfinaal Prantsusmaa turniiri kõige kehvem mäng ning mängupilt ei paranenud ka teisel poolajal.

Hoopis Hispaania haaras 58. minutil 2:0 eduseisu, kui Prantsusmaa kaitsjad magasid Pedro Porro läbijooksu täielikult maha ning Olmolt efektse söödu saanud Tottenhami äärekaitsja lahendas Mike Maignani vastu üks-üks olukorra.

Mõlema koondise väravavahid pidid mitmel puhul tulema oma alast kaugele välja palli klaarima, üks selline moment viis ka Doue võimaluseni, ent PSG mees ei saanud palli hästi jalale ning löögihetkeks oli Unai Simon juba tagasi väravasse jõudnud. Prantsusmaa elavnes veidi kohtumise lõpuks, ent äärekaitsjad Porro ja eriti Marc Cucurella tegid suurepärase mängu ning prantslaste kahurvägi seekord sihile ei jõudnudki.

Hispaania jõudis oma ajaloo jooksul MM-finaali teist korda: 2010. aastal alistati Andres Iniesta 116. minuti väravast Holland. Seekord tuleb vastaseks tiitlikaitsja Argentina või Inglismaa.

Enne mängu:

Just Prantsusmaa ja Hispaania olid turniiri eel enamike ekspertide hinnangul suursoosikuteks ja seni on oma rolli edukalt täidetud: pärast Hispaania väravateta lõppenud avakohtumist Roheneemesaarte vastu on mõlemad koondised kahe peale kõik ülejäänud mängud võitnud normaalajal väravate vahega 27:3.

Prantsusmaa edus on suurt rolli mänginud nende võimas ründeliin, kui Kylian Mbappe on senise turniiri jooksul löönud kaheksa ja valitsev maailma parim jalgpallur Ousmane Dembele viis väravat. Mängijate sõnul on tähtsaks võtmeks mõistagi ka meeskonna ühtsus.

"Suhtleme omavahel pidevalt, üritame hotellis vabal ajal väikestes gruppides mänge analüüsida," rääkis poolkaitsja Adrien Rabiot esmaspäeval. "Räägime kõik ju ühist keelt, meil on ühine eesmärk ja kõik suunavad oma energiat selle poole. See, mida taustajõud meile pakuvad, on äärmiselt tähtis, aga samuti on tähtis mängijate dialoog ilma treeneriteta," lisas ta.

"Saame omavahel väga hästi läbi, õhus on tõeline harmoonia. Seda on keeruline selgitada, aga asjad töötavad väljakust eemal väga hästi ning energia kandub väljakule üle," lisas Rabiot. Keskkaitsja Jules Kounde lisas: "meil on selle grupiga olnud tugev ühtsustunne algusest peale, juba 2022. aasta [MM-ist]. Oleme seda tunnet aastate jooksul kasvatanud ja kõigil on sama eesmärk. See on üks meie tugevustest ja seda on väljakul tunda: naudime koos mängimist ja üksteise nimel pingutamist," sõnas Kounde.

Arlingtonis Dallas Cowboysi kodustaadionil toimuvat mängu on palavalt oodatud ning seda tunnetavad ka asjaosalised. Esimest korda ajaloos jõudsid MM-il poolfinaali neli maailma edetabeli esimest. "Pole liialdus öelda, et see mäng on finaal enne finaali," sõnas Hispaania peatreener Luis de la Fuente.

Hispaanial võib Prantsusmaa ees olla väike psühholoogiline eelis selle läbi, et omavaheline poolfinaal võideti nii 2024. aasta EM-il kui mulluses Rahvuste liigas. "Prantsusmaa on siin üks parimaid meeskondi väga heas vormis, aga samuti oleme meie," tõdes Hispaania keskväljamees Rodri.

"Suudame neid võita, oleme seda tõestanud nii EM-il kui Rahvuste liigas. Prantsusmaa on ilmselt meie raskeim väljakutse, aga oleme tiitli võitmiseks väga kõrgelt motiveeritud. Peame mängima oma tugevustele," lisas ta.