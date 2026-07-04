Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

Roheneemesaarte jalgpallikoondis võib oma esimeselt MM-finaalturniirilt lahkuda püstipäi, sest tuli reedeses 1/16-finaalis Argentina vastu kaks korda välja kaotusseisust ning jäi alles lisaaja järel tiitlikaitsjale alla 2:3.

Miamis toimunud mängu avapoolaega kontrollis Argentina, kui tiitlikaitsjate keskväli ja kaitseliin reageeris kiirelt kõigile Roheneemesaarte rünnakuüritustele ja jättis Aafrika koondise mehed mitmel puhul käsi laiutama.

Turniiri jooksul kuulsust kogunud väravavaht Vozinha pettis oma karistusalas paar korda Lautaro Martineze ära, aga kui kaitsjate taha pääsenud Lionel Messi 29. minutil Lisandro Martineze suurepärase söödu maha võttis ning teise puutega Vozinhast mööda saatis, võis arvata, et ühest väravast tiitlikaitsjatele piisabki.

Edasine pakkus aga tulevärki: 59. minutil leidis Ryan Mendes Argentina karistusalas sööduga Deroy Duarte, kelle madal löök tõi tabloole viigi; Vozinha tõrjus Messi üks-ühele rünnaku ja karistuslöögi ning kohtumine läks lisaajale, kus Martinez nüüd ise 92. minutil võrku sahistas ja Argentina 2:1 juhtima viis.

Sel turniiril hingestatud esitustega palju südameid võitnud Roheneemesaartel oli jälle vastus olemas ja veel milline, kui Sidny Lopes Cabral keerutas 103. minutil karistusala vasaku nurga juurest palli parema jalaga kauni kaarega üle Emiliano Martineze võrku. Ent kaheksa minutit hiljem kanti Diney Borgese nimele omavärav ja kuigi Martinez pidi veel ühe Cabrali löögi tõrjuma, pidid Roheneemesaared lõpuks 2:3 kaotusega leppima.

Kaheksandikfinaalis kohtub tiitlikaitsja Argentina Egiptusega, kes oli 1:1 lõppenud normaal- ja lisaaja järel penaltiseerias üle Austraaliast.

"Näitasime, et võime olla väikeriik, aga suudame mängida maailma parimate meeskondade vastu. See on põhjus olla uhke," kinnitas Roheneemesaarte peatreener Bubista kaotuse järel ajakirjanikele. "Tegime oma riigi ajalugu ja mängijad võivad olla uhked. See, kuidas mängisime valitseva maailmameistri vastu, tulime kaks korda kaotusseisust välja, on midagi uskumatut," lisas ta.

Markus Poomiga Iirimaa klubis Shamrock Rovers väljakut jaganud Pico Lopes lisas: "üks parimaid asju sellelt finaalturniirilt on, et mitte keegi ei küsi enam, kus Roheneemesaared on. Seegi on juba iseenesest meie jaoks ajalooline: oleme iseennast kaardile mänginud. Oleme väike riik, aga suure südamega ja näitasime, mis on võimalik," sõnas 34-aastane kaitsja.