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Argentina sai kolmanda võidu, Austria pääses üleminutite väravaga edasi

Jalgpalli MM
Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Valitsev jalgpalli maailmameister Argentina lõpetas Põhja-Ameerikas toimuval MM-finaalturniiril alagrupiturniiri täiseduga, kui alistas viimases mängus Jordaania. Austria ja Jordaania lõid üleminutitel kaks väravat ning lõpetasid viigiga.

Argentina läks Arlingtonis toimunud mängu juhtima 19. minutil, kui Giovani Lo Celso paigutas karistuslöögi Jordaania väravasse. 31. minutil määrati argentiinlastele penalti ning Lautaro Martinez kahekordistas edu. Mousa Tamari tõi 55. minutil Jordaania taas tabamuse kaugusele, kui realiseeris Ehsan Haddadi madala tsenderduse.

Seejärel läks platsile legendaarne Lionel Messi, kes sai kavala karistuslöögiga kirja oma kuuenda värava tänavustelt maailmameistrivõistlustelt, vormistades sellega Argentinale 3:1 võidu.

J-alagrupp

Jordaania

1
:
3

Argentina

90:00

  • Tamari55'
  • Lo Celso19'
  • Martinez (pen)31'
  • Messi80'

Austria ja Alžeeria selgitasid samal ajal Kansas Citys välja alagrupi teise ja kolmanda koha ning austerlased läksid 28. minutil Marko Arnautovici väravast juhtima. Alžeeria jõudis siiski poolajapausiks viigini, kui Rafik Belghali paremalt äärelt suurepärase individuaalse sooritusega värava kõmmutas.

Austria taastas kümme minutit pärast teise poolaja algust eduseisu, kui Marcel Sabitzer Konrad Laimeri söödu pommlöögiga väravaks realiseeris. Alžeerlased leidsid sellele aga kiire vastuse, kui Riyad Mahrez juba viis minutit hiljem viigiseisu taastas. Mahrez kerkis kohtumise kolmandal üleminutil veelkord kangelaseks, kui pääses austerlaste kaitseliini taha ja viis Alžeeria esimest korda juhtima.

Austria jäi selle tabamuse järel kuristiku äärele, kuid päästis kuuendal üleminutil oma turniiri, kui Saša Kalajdžic mängiti värava ees peaga löögile. Tabamus oli eriti valus Iraani koondisele, kes oli just Alžeeria värava järel edasipääsu tähistama hakanud, aga jäi austerlase tabamuse järel siiski sõelmängude ukse taha.

Üheksa punkti kogunud Argentina kohtub 1/16-finaalis Cabo Verdega, nelja punktiga teise koha saanud Austriat ootab ees kohtumine Hispaaniaga ning Alžeeria läheb vastamisi Šveitsiga.

J-alagrupp

Alžeeria

3
:
3

Austria

90:00

  • Belghali45'
  • Mahrez60'
  • Mahrez90+3'
  • Arnautovic28'
  • Sabitzer55'
  • Kalajdzic90+6'

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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