Pärnu Sadamaga liitub seni Tartus mänginud tagamees

Tartu noortesüsteemist välja kasvanud 193 cm pikkune Aav tegi lõppenud hooajal ülikooli meeskonna kaasa 21 kohtumist ning tõi keskmiselt 19 minutiga 4,2 punkti, 1,2 korvisöötu ja ühe lauapalli, kirjutab Korvpall24.ee.

"Aastaid on ta juba Tartu eest ka kogemusi saanud ja loodame, et uus keskkond mõjub positiivselt ning Sverre suudab arengus veel sammu edasi teha. Võimed on olemas, nüüd on vaja tööd teha ja vanematel konkurentidel elu trennis raskeks teha," sõnas Pärnu peatreener Heiko Rannula.

Pärnu Sadam, kes plaanib uuel hooajal minna proovima ka eurosarja, on praeguseks teada andnud Mihkel Kirvese, Robert Valge ja Hugo Toomi jätkamisest ning lätlasest snaipri Andris Mistersi palkamisest.