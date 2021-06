Oliver Suurorg mängib Tartus ka järgmisel kahel hooajal

Tartu Ülikooli Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul on Oliveril kindel koht meeskonnas. "Oleme algusest peale tahtnud, et Oliver Tartus pikemalt oleks. Ta saab ülikoolis väga hästi hakkama ja on hea eeskuju kõigile neile, kes tahavad meistriliigas mängimist ja õpinguid ühendada. Eelmisel hooajal andis ta võistkonnale väärt käigu juurde ja teenis oma minutid auga välja. Ta sobib satsi väga hästi nii mängija kui inimesena ja mul on väga hea meel, et saame temaga ka järgmistel aastatel arvestada," sõnas Kandimaa.

Oliver Suurorg vaatab järgmisele hooajale põnevusega. "Ootan uut hooaega Tartu meeskonnas, sest siin on suurepärased tingimused arenemiseks. Suutsin eelmise hooajaga sammu edasi teha ja soovin algaval hooajal veelgi suurema panuse meeskonna edusse anda," ütles Suurorg.

Viimsi korvpallikooli 194 cm pikkune kasvandik Suurorg tegi eelmisel hooajal Tartu eest kaasa 37 kohtumises. Eesti-Läti liiga 22 mänguga kogus ta keskmiselt 22 mänguminutiga kuus punkti, kolm lauapalli ja andis 2 korvisöötu. Hooaja teises pooles peetud korvpalli meistriliiga 11 mänguga sai ta keskmisteks näitajateks kümme punkti, neli lauapalli ja kolm korvisöötu.

Meistriliiga debüüdi tegi Suurorg juba hooajal 2016/2017 G4S Noorteliiga võistkonna eest.

Tartu Ülikool Maks & Moorits järgmise hooaja meeskonnast on praeguse seisuga paigas Märt Rosenthal, Robin Kivi, Emmanuel Wembi ja Patrik Peemot. Meeskonna peatreenerina jätkab Toomas Kandimaa ja abitreeneritena Tiit Sokk ning Olari Narits. Läbirääkimised on lõpusirgel Hendrik Eelmäe, Joonas Anton Jürgensteini ja Patrik Saaliga, lisaks kaasatakse korvpallikoolist nooremaid mängijaid. Täiendust otsitakse veel tagaliini ja korvi alla.