Rannakäsipalli meistrivõistlused stardivad avaetapiga Põlvas

"Tänavu lisandus korraldajateringi HC Viimsi, kes on mitu aastat huvi tundnud. On tore, et rannakäsipall ka Põhja-Eestisse jõuab ning kuna Alatskivi staadionil on remont, siis oli uus etapikorraldaja vägagi teretulnud," kommenteeris Eesti Käsipalliliidu spordijuht ja rannakäsipalli eestvedaja Priit Allikivi.

Mullu suvel purustati rannakäsipalli meistrivõistlustel järjest osalusrekordeid, mis tipnes Viljandi etapil mänginud 65 võistkonnaga. Osavõtjate arvu kasvule aitas toona kaasa pikast koroonapausist tingitud mängunälg. Tänavusele avaetapile Põlvas registreerus 41 võistkonda.

"40-45 ongi tegelikult optimaalne arv, sest korralduslikult on väga keeruline suuremat arvu tiime ära mahutada ühepäevasele turniirile. Nüüd ei pea mänguaega kuskil lühendama või tegema muid muudatusi, mis kergendab korraldajate tööd," selgitas Allikivi.

Põlvas alustatakse seitsmes vanuseklassis. Meeste seas peaks platsile jooksma ka mitmed täna Bahreinist naasva rahvuskoondise liikmed. Mullu võitis meistrikulla Põlva Serviti, edestades Viljandi HC-d ning ekskoondislastest koosnenud tiimi Macron/Käsipall24.ee. Lisaks mängitakse neljas noormeeste ja kahes neidude vanuseklassis.

"Võistkonnad jaotuvad küllalt võrdselt vanuseklasside vahel ära – poistel on seitse-kaheksa ja tüdrukutel kolm-neli tiimi igas klassis. Mängime viiel väljakul ja kaheksa tunni jooksul tuleb kokku umbes sadakond mängu," rääkis Põlva etapi peakorraldaja Kalmer Musting.

"Eriti tähtsad on rannakäsipalli meistrivõistlused noortele, sest neil polnud kevadel koroonakriisi tõttu üldse võistlusmänge. Lisaks on kontaktivaba mäng piisavalt erinev ning annab võimalusi ka neile palluritele, kel võibolla saalikäsipallis füüsilisest jõust puudu jääb. Ilm saab olema suurepärane, nii et loodetavasti tuleb mõnus üritus," lisas Musting.