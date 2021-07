Rannavõrkpalli U-20 EM-il on võistlustules kaks Eesti paari

Mart Tiisaare juhendamisel harjutavad Kais-Meius on ka varem oma vanuseklassi tiitlivõistlustel edukalt osalenud. Kais loodab eelmisel EM-il saadud kohta parandada. "Eesmärk on nelja hulka tulla, kaks aastat tagasi, eelmisel EM-il, jõudsime kaheksa hulka ja veerandfinaalis kaotasime napilt hilisematele võitjatele," kommenteeris Kais.

Meius lisas: "Tase on seal väga tugev ja pole paar aastat näinud, kuidas seal mängitakse. Selgeid eesmärke mul seetõttu ei ole, läheme head mängu näitama ja muidugi oleks tore, kui tuleks esimese nelja sekka, üle-eelmisel aastal olid need võimalused täitsa olemas."

Kais – Meius teenisid hiljuti esikoha McDavid Cupil, kus saadi poolfinaalis jagu paarist Dmitri Korotkovi-Timo Lõhmus ja finaalis alistasid nad paari Karl Jaan-Märt Tammearu.

"Hea tunne on sees enne Türgisse minekut. Ettevalmistus on olnud väga mõnus, meil on ka üldfüüsilise ettevalmistuse treener ja oleme palju jõusaalis käinud ning iga nädal kaks korda päevas treeninud kolmel-neljal päeval," lisas Kais.

Laos Lukase käe all treenivad Jürgenson ja Maiste loodavad esimeselt EM-ilt saada kuhjaga kogemusi. "Laos on öelnud, et me läheks ja mängiks ja naudiks seal. Ma arvan, et me läheme sinna pigem kogemusi saama, oleme esimest aastat alles koos mängimas. Hästi tähtis on, et me leiaksime selle oma klapi üles. Proovime seal stabiilset mängu näidata," ütles Maiste.

Nädalavahetusel võistlesid neiud Eesti rannavolle Grand Prix etapil McDavid Cupil, kus saadi neljas koht.