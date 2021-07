Milwaukee Bucks pääses 47 aastase vahe järel NBA finaali

Ilma oma staari Giannis Antetokounmpota mänginud Bucks haaras võidumängus ohjad juba esimesel veerandajal, mis võideti 28:24. Põhiline alus võiduks pandi kolmandal veerandajal, kus oldi Hawksis paremad 44:29. Kuigi viimasel veerandajal suutis võitu vajanud Hawks vahet veel vähendada, võitis mängu 118:107 skooriga siiski Bucks. Võit tähendas, et viimati 1974. aastal NBA finaalis mänginud Bucks sai seeria üldvõidu mängudega 4:2.

Khris Middleton ja Jrue Holiday kombineerisid kahepeale kokku 59 punkti olles ühtlasi ka mängu parimad. Middleton tõi 32 silma ja Holiday arvele jäi 27 punkti.

Hawksi poolelt oli parim serblane Bogdan Bogdanovic 20 punktiga.

NBA finaalis läheb Bucks kokku läänekonverentsi võitja Phoenix Sunsiga. Kuna NBA tavahooajal näitas paremaid tulemusi Suns, siis on nendel ka NBA finaalseerias koduväljakueelis. See tähendab, et mängudega alustatakse Phoenixis.