Vanameister Chris Pauli 41 punkti viisid Sunsi NBA finaali

Viimati 28 aastat tagasi NBA finaali jõudnud Suns võitis kuuendas mängus Clippersi vastu kõik neli veerandaega ja tagas sellega endale läänekonverentsi võidu ning osalemise NBA finaalis. Suns võitis finaalseeria 4:2.

Eriliselt hea mängu tegi Sunsi ridades 36-aastane Chris Paul, kes panustas võitu 41 punktiga. Devin Brookeri panus oli samuti korralik, sest tema arvele jäi 22 silma.

11 korral NBA Tähtede mängule valitud Paul sai hoo üles just teisel poolajal, kus viskas 31 punkti. See on esimene kord, kui Chris Paul oma pika NBA karjääri jooksul finaalidesse jõuab. Sunsi jaoks on tegu kolmanda NBA finaaliga nende ajaloo jooksul.

Clippersi poolelt viskasid üle 20 punkti, nii Marcus Morris Sr. kui Paul George, kelle arvele jäi vastavalt 26 ja 21 silma.

Finaalis kohtub Suns idakonverentsi võitjaga. Praegu on seal käsil finaalseeria, kui Milwaukee Bucks ja Atlanta Hawks on 2:2 viigis.