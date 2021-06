Tallinnas algasid teist korda nelja aasta jooksul kabe MM-võistlused

Tänavusel turniiril osalevad 22 riigi kabetajad, nende seas mitmed varasemad maailmameistrid. Kohal on ka Aleksandr Švartsman, kes oli Tallinnas neli aastat tagasi võidukas.

"See on kindlasti kabemaailma jaoks hästi oluline, et maailmameistrivõistlused sellises mastaabis toimuvad iga kahe aasta tagant ja Eesti on tegelikult üks vähestest kohtadest, kes on võimeline selliseid võistlusi üldse läbi viima," ütles Eesti kabeliidu president Tarmo Tulva ERR-ile.

Maailma paremikuga saavad oma taset võrrelda ka neli noort Eesti tulevikulootust: Karmen Kuusik, Triinu Jalg, Kris Taimre ning Priit Lokotar.

Tulva ütles, et mängijate poolest on Eestis palju edukaid noori, aga täiskasvanute seas seis niivõrd hea ei ole. Ta lisas, et olukorra parandamiseks tehakse palju tööd.

"Meie mängijate peamine roll on siin ikkagi kogemusi saada ja panna end proovile võrreldes maailma tugevamatega. Tulemuse poole pealt ootaks naistest kindlasti mitte viimast kohta, ütleme nii. Meeste poole peal on tase kõrgem ja meie mängijate tase võib olla natuke madalam, seal on hea, kui saame mõned punktid," ütles Tulva.

Tänavu on võistlustules 40 meest ning 16 naist, medalivõitjad selguvad 14. juulil.