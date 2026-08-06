Tallinn võõrustab esmakordselt rahvusvahelise kabe naiste MM-matši

7.–18. novembrini 2026 peetakse Tallinnas rahvusvahelise kabe naiste maailmameistrivõistluste tiitlimatš. Eesti kabe jaoks on tegemist suursündmusega, sest naiste MM-matš leiab aset Tallinnas esimest korda ajaloos.

Maailmameistritiitli nimel asuvad võistlustulle kaks viimaste aastate valitsevat tšempioni: 2025. aasta maailmameister Viktoriya Motrichko Ukrainast ning 2024. aasta maailmameister Darya Tkachenko, kes esindab Hollandit.

Heitlus maailma parima tiitli nimel koosneb üheksast klassikalisest partiist. Vajadusel selgitatakse võitja kiiremate ajakontrollidega (kiir-, välk- ja supervälkkabe). Uus naiste maailmameister kroonitakse Tallinnas 18. novembril.

"Naiste maailmameistrivõistluste tiitlimatši jõudmine Tallinnasse on suur saavutus Eesti spordile ja mõttespordi kogukonnale, mis näitab Eesti kabe rahvusvahelist usaldusväärsust," ütles Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) president Janek Mäggi.

"Motrichko ja Tkachenko vaheline duell tõotab tulla viimaste aastate põnevaim ja tasavägisem, pakkudes elamusi nii kohalikele fännidele kui ka miljonitele kabehuvilistele üle maailma," rääkis ta.

"Tiitlimatši korraldamine on meile suur au ja vastutus," sõnas Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. "Oleme teinud põhjalikke ettevalmistusi, et maailma parimatel kabetajatel oleksid partiide mängimiseks suurepärased tingimused tiitli kaitsmiseks või selle tagasivõitmiseks. Tallinn on kogu maailma kabetajate seas paik, mis väärib maailma kabepealinna tiitlit. Eriti nendel päevadel, kui korraldame taas midagi erakordselt vastutusrikast."