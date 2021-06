Kabeliit valis presidendiks Tarmo Tulva

Eesti kabeliidu juhatusse kuulub kaheksa liiget ja juhatuse volitused kehtivad 2023. aasta juuni lõpuni. Tegevdirektorina jätkab Viktoria Lehtmets.

"Viimase pooleteise aasta jooksul maailma räsinud kriisist hoolimata oleme suutnud kõik olulisemad turniirid siiski ära pidada. Eelmisel aastal korraldas Eesti esmakordselt noortele, koostöös mõttespordi portaaliga vint.ee, rahvusvahelise online kabeturniiri, millest võttis osa rohkem kui 300 mängijat üle Euroopa. Samuti on Eesti kabe jätkuvalt aktiivselt esindatud nii Euroopa kui maailma alaliidus," ütles kabeliidu president Tarmo Tulva.

"Järgmise kahe aasta kõige olulisem sündmus Eesti kabeelus on kindlasti maailmameistrivõistluste toimumine Tallinnas. Võistluste avamine toimub juba sel esmaspäeval, 28. juunil," rääkis Tulva. "See võistlus toob Eestisse kõik kabemaailma tugevaimad tegijad ning annab ühtlasi ka meie mängijatele suurepärase võimaluse enda taset võrrelda. Maailmameistrivõistlused ei pane proovile mitte ainult meie mängijate oskusi, vaid on oluline proovikivi ka kogu korraldusmeeskonnale," lisas Tulva.

Eesti kabeliidu juhatusse kuuluvad Tarmo Tulva, Arno Uutma, Argo Unnuk, Janek Mäggi, Viktoria Lehtmets, Krista Pahapill, Krista Villemson ja Ülar Poom.

Eesti kabeliit on Eesti kabeklubisid ühendav katusorganisatsioon, mis on ka Eesti Olümpiakomitee liige. EKL on ka maailma kabeföderatsiooni liige ja Euroopa kabekonföderatsiooni (EDC) asutajaliige. Eesti kabeliitu kuulub 15 liikmesklubi.