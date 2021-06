Viimasel vabatreeningul oli kiireim Hamilton

Hamilton sõitis välja ringiaja 1.04,369 ja edestas 0,204 sekundiga MM-sarja üldliidrit Max Verstappenit (Red Bull). Kolmas oli Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,463).

Esikümnesse mahtusid veel Sergio Perez (Red Bull; +0,657), Yuki Tsunoda (AlphaTauri; +0,781), Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,929), Charles Leclerc (Ferrari; +0,971), Fernando Alonso (Alpine; +1,031), Lance Stroll (Aston Martin; +1,076) ja Sebastian Vettel (Aston Martin; +1,123).

Kvalifikatsioon algab kell 16 ning põhisõit pühapäeval kell 16.

