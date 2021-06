Verstappen oli kiireim ka teisel treeningul

Neljas oli valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +0,384), viies hispaanlane Fernando Alonso (+0,415) ja kuues sakslane Sebastian Vettel (Aston Martin; +0,522).

Reedestel vabatreeningutel ähvardasid sõitjaid tumedad pilved ja tuul, mis lükkas mitmeid sõitjaid kolmandas kurvis rajalt välja, aga peale mõne vihmapiisa püsisid tingimused suuremalt jaolt kuivad.

