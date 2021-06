Dallas Mavericksi peatreeneriks sai endine NBA täht

13 hooaega klubi juhendanud Rick Carlisle pani ameti maha 17. juunil, päev varem vallandati 24 hooaega klubis töötanud tegevjuht Donnie Nelson. Uueks tegevjuhiks palgati Nike tegevjuht Nico Harrison.

USA meedia andmetel jõudsid Mavericks ja Kidd kokkuleppeni reedel ja leping sõlmiti neljaks aastaks. Viimati töötas Kidd Los Angeles Lakersi abitreenerina.

48-aastane Kidd alustas enda mängijakarjääri 1994. aastal just Mavericksis ja mängis seal kuni 1996. aastani. Uuesti naasis ta Mavericksi ridadesse 2008. aastal ja tuli nendega 2011. aastal ka NBA meistriks. Veel on Kidd mänginud Phoenix Sunsis, New Jersey Netsis ja New York Knicksis.

Treenerina oli ta aastatel 2013-2014 Brooklyn Netsi ning 2014-2018 Milwaukee Bucksi peatreener.

Peatreenerina on tal 183 võitu ja 190 kaotust.