Jalgratturite Balti MV-l kasutatakse saateautodena elektriautosid

17.-20. juunil toimuvad Balti riikide ühised meistrivõistlused, mis toovad Valga teedele tippmaanteeratturid Eestist, Lätist ja Leedust. Kolme päeva jooksul selgitatakse välja Baltikumi ja Eesti meistrid maanteeratta grupisõidus ja Eesti meistrid eraldistardist sõidus. Kohale on sõitnud Eesti tippratturid välisklubidest, näiteks Markus Pajur (Team Arkea – Samsic), Rein Taaramäe (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux), Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), Mihkel Räim (HRE Mazowsze Serce Polski), Martin Laas (BORA - hansgrohe) jpt.

Esmakordselt võistluste ajaloos pakutakse ratturitele keskkonnasäästlikku saateautode kolonni elektriautode näol, mille on välja pannud Škoda Laagri esindus. Vähem kahjulikke heitgaase ja väiksem müratase on kindlasti see, mis rõõmustab kohalikke ja teeb võistluse eriti roheliseks. Škoda uus täiselektriline linnamaastur ENYAQ iv on just see masin, millega laupäeval ja pühapäeval grupisõidul meeskondi hääletult ja energiasäästikult saadetakse.

Otsepilti võistlustest näitavad 20. juunil ETV ja ERR spordiportaal, ülekanded algavad 15.00.