Rasmus Mägi: aegade peale olen mõelnud minimaalselt

Eesti jooksja Rasmus Mägi on alates eelmisest neljapäevast osalenud kahel kergejõustikuvõistlusel ning esmaspäeval toimunud võistlustel Soomes ohustas ta hea jooksuga 400 m tõkkejooksu Eesti rekordit. Mägi ütles ERR-ile, et ta ise aegade peale kuigi palju ei mõtle ning üritab lihtsalt treenitud elemente rajale viia.

Mägi sai esmaspäeval toimunud jooksus kirja aja 48,58, millest on ta kiiremini jooksnud vaid kolm korda. "Ma aegade peale olen väga minimaalselt mõelnud nii enne kui ka pärast jooksu. Eelkõige olen mõelnud sellele, et oma ülesannetega jooksus hakkama saada ja mida järgmised korrad veel paremini teha. Sinna on see põhirõhk läinud," ütles Mägi.

Lühikese aja jooksul kaks suurepärast tulemust valmistavad siiski jooksjale heameelt. "Loomulikult, kui numbrid on head, pakub see heameelt," ütles Mägi, kuid lisas, et kindlasti on jooksu juures asju, mida parandada ja sujuvamaks teha.

"Kumbki jooks kindlasti midagi ideaalset ei olnud, pigem tunnen, et need jooksud on lihtsalt ära joostud hea vormi pealt ja olen suhteliselt stabiilsed ja kindlad jooksud teinud. Ei ole midagi sellist, kus mul oleks täielikult õnnestunud distantsi esimene pool või teine pool," tõdes Mägi.

Eesti rekordiks on Mägi iseenda 2016. aastal olümpiafinaalis joostud 48,40, aga selle aja peale mõtlemisel ta palju aega ei veeda. "Jällegi, nende esimese kahe jooksu ajal ma ei mõelnud ka nii väga numbritele. Ei pane endale kindlasti ka mingeid piire ka edasistes jooksudes, oluline on need elemendid ellu viia jooksu ajal, mida harjutanud oleme ja mida taotleme. Siis on ka võimalik võimalikult kiiresti üle joone tulla."

Mägi lisas, et sel hooajal on ettevalmistusperiood olnud parem kui eelmisel, eelkõige koroonapandeemia tõttu, aga ka läbitud mandlioperatsiooni tõttu.