Rasmus Mägi: eelmise hooaja lõpp õpetas palju

Mägi hooaja algus on olnud muljet avaldav. Kümne päeva sees võistles ta Hispaanias, Soomes ja Šveitsis ning kõik need stardid lõppesid ajaga alla 49 sekundi.

Seejuures õnnestus tulemust järk-järgult parandada. Laupäeval Genfis kirja läinud aeg 48,49 on Mägi karjääris paremuselt teine. Eesti rekord 48,40 pärineb Rio olümpiamängude finaalist aastast 2016.

Siiski lausus Mägi ka Genfi jooksu kommenteerides, et ideaalset sooritust pole suve alguses veel kokku panna õnnestunud. "Jooksule eelnev päev ja eelnev soojendus läksid natukene pea peale. Seal olid mõningad viperused, mis siis võib-olla ei jätnud sellist head tunnet sellest jooksust," arutles Mägi. "Ei olnud selles mõttes ka mingit sellist suurt õnnestumist, vaid pigem võib-olla selle hooaja üks kõige ühtlasemaid jookse. Aga siiski – nii alguse kui lõpu poolest ma tunnen, et jäi sisse."

Sportlik mitmekülgsus on võimaldanud Rasmus Mägil ja tema treeneritest vanematel Anne ja Taivo Mägil ikka erinevaid võimalusi otsida, et põhialal tulemust parandada.

Indikatsiooni uute lahenduste potentsiaalist andis eelmise hooaja lõpp. Rooma Teemantliiga etapil mullu septembris näitas Mägi tulemusega 48,72 viimaste hooaegade parimat minekut.

Olümpiahooajaks valmistuti maailmas valitseva olukorra tõttu kuni märtsi keskpaigani Eestis, aga töö on kandnud vilja. "Eelmise hooaja lõpp õpetas palju. Peale seda tegime mõningaid korrektuure ja täiustusi nii treeningute ülesehituses kui ka siis konkreetselt selles, mis puudutab võistlusjookse. See kindlasti on hakanud paremini toimima," arvas Mägi.

Nädalavahetusel võistleb Mägi Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel Rumeenias. Seejärel võtab ta osa Eesti meistrivõistlustest ja 1. juulil Oslos toimuvast Teemantliiga etapist.

Praeguse seisuga on eestlane maailma edetabelis seitsmes. Maailmameister Karsten Warholmil veel tulemust pole, edetabelit juhib 47,13-ga MM-hõbe Rai Benjamin.

"Saab näha, kas siis need kõige tugevamad üldsegi võtavad selle pakkumise vastu, et enne olümpiat üksteise vastu joosta, kus tõesti kõik on kohal. Warholm 400 tõkkes ei ole üldse hooaega avanud," mõtiskles Mägi. "Aga sellegi poolest brasiillane, ameeriklane, McMaster, Samba on ikkagi suht-koht head jooksud ära teinud."

Jaapanisse sõidab Mägi juuli teises pooles, enne Tokyo olümpiat toimub seal ka eellaager.