Tiitlikaitsja tagas kindla võiduga koha kaheksa parema seas

Maailma edetabelis üheksandal kohal olev poolatar vajas ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 81.) 6:3, 6:3 alistamiseks veidi rohkem kui pooltteist tundi. Kostjuk päästis 12 murdepallist kaheksa, sealhulgas ka ühe matšpalli.

Noorim WTA edetabeli esikümnesse kuuluv tennisist läheb veerandfinaalis vastamisi kreeklanna Maria Sakkariga. Mullu alistas poolatar Prantsusmaa lahtiste finaalis USA tennisisti Sofia Kenini, tänavu oli ta kolmandas ringis üle Eesti esireketist Anett Kontaveidist.

Kui meeste üksikmänguturniiril on kaheksa parema seas seitse mängijat, kes said põhiturniiriks top10 asetuse, on naistest kõrgeim Swiatek (kaheksas paigutus), kellele järgnevad Sakkari (17.), Elena Rõbakina (21.) ja Cori Gauff (24.). Kaheksast naiste veerandfinalistist kuus on slämmiturniiril nii kaugele pääsenud esmakordselt, tänavusel turniiril on vähemalt kolm esimest korda nelja sekka pääsevat naist.