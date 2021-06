Peeter Olesk tuli laskmises Euroopa meistriks

Olesk sai laupäevases laskmises kirja 584 silma, sama palju kui teise koha saavutanud poolakas Oskar Miliwek, aga Oleskil õnnestus sisekümmet tabada 25 korda, poolakas tegi seda 17 korda. Pronksmedal läks Aserbaidžaani laskurile Ruslan Lunevile, kelle tulemuseks oli 582 silma.

Olesk ütles, et täiskaliibrilise püstoli harjutus on tal alati hästi välja tulnud ja on talle südamelähedane. See väljendus laupäeval ka sisekümnete arvus. "Jaa, sisekümneid tuli päris mõnuga. See teeb alati südame soojaks, kõik läheb õigesti ja nii nagu tahan. Isiklik rekord on küll paar silma kõrgem, kuid korralik tulemus siiski," ütles Euroopa meister ERR-ile.

Peeter Oleskile oli see kolmandaks täiskasvanute tiitlivõistluste medaliks, samuti on eestlane võitnud hõbemedali 2017. aastal Euroopa meistrivõistlustel olümpiakiirlaskmise harjutuses ja pronksmedali täiskaliibrilise püstoli harjutuses.

Laupäevane kuldmedal on laskjale suur saavutus. "Suhteliselt suur [saavutus] ikkagi, Euroopa meistritiitel täiskasvanute harjutuses esimest korda. Olümpiakiirlaskmise hõbedaga üsna ühel pulgal. Olümpiakiirlaskmise kuld oleks kõige-kõigem," kommenteeris Olesk.

"Olen heas hoos ja loodame, et see jätkub," lisas laskja.

Ka teised Eesti laskurid tegid korraliku võistluse. Fred Raukas sai seitsmenda koha 578 silmaga ja Nemo Tabur 11. koha 576 silmaga.

Kokku võitsid Eesti laskurid 2021.a. Euroopa meistrivõistlustelt kaks kuldmedalit - lisaks Peeter Oleskile tuli Euroopa meistriks juunioride arvestuses sportpüssi harjutuses 60 lasku lamades Katrin Smirnova.