Euroopa meister Olesk valmistub olümpiaks Männikul laagris olles

Esimest korda Euroopa meistritiitli täiskasvanute harjutuses saavutanud Peeter Olesk nendib, et täiskaliibrilise püstoli harjutus on tal alati hästi välja tulnud. Kuigi olümpial ootavad teda teised alad, on medalivõitja heas hoos ning teised alad ei heiduta.

"Täiskaliibri harjutus on kombinatsioon täpsusest ja kiirusest, peab omama mõlemat ja see on mul väga hästi välja tulnud. Mul ei ole aga mitte midagi ka olümpiakiirlaskmise vastu, kus on ainult kiirust vaja," rääkis Olesk ERR-ile.

Tokyo olümpiamängudel ootab Oleskit esmalt 10 meetri õhupüssi harjutus. Milles võistlus seisneb? "10 meetrit, õhkrelv, aega tund viisteist, laske 60, ehk siis iga laskur valib oma tempo ja üritab maksimaalselt täpne olla." Kuidas erineb see kiirlaskmisest, mis on teine olümpiaala? "Kiirlaskmises on viis märki, viis lasku, käetõstega kas siis kaheksa, kuus või neli sekundit aega. Kui kohtunik tähelepanu ütleb, pead valmis olema laskma," selgitas Olesk.

Igapäevaselt Eesti Kaitseväe sõjaväepolitsei vahipataljonis instruktorina töötav Olesk nendib, et töö ja tippspordi ühildamine on olnud oodatust lihtsam, sest tähelepanu mõningane eemalejuhtimine spordist on kasuks tulnud. Enne olümpiat on veel paar võistlust plaanis.

"Kõige lähemad võistlused on paari nädala pärast toimuvad Eesti meistrivõistlused, pärast mida on plaanis teha treeninglaager Männikul, mis kulmineerub Lapua Kappi Euroopa karikavõistlustega," sõnas Euroopa meister.