Ott Tänak: üsna sujuv hommik

Omapärasel moel sõidetakse Sardiinias katseid põhimõttel üks-kaks-üks-kaks ehk hommikul tehakse kaks ringi ja pärastlõunal teistsugustel katsetel veel kaks. Tavaliselt sõidetakse üks ring hommikul ja üks pärastlõunal.

"Üsna sujuv hommik. Teine ring oli raskem, aga auto on käitunud üsna hästi ja olen olnud heas rütmis," lausus Tänak WRC All Live'ile.

Kõige keerulisem oli neljas katse ehk Terranova teine läbimine. "See oli rohkem rada kui tee. Mõned väga suured kivid ka. Pidime rooliratast kõvasti kinni hoidma."

Sardiinia ralli on väga nõudlik rehvide osas. "Ma olen rahul, et probleeme polnud," lausus eestlane. "Nad kestsid normaalselt ja hoiame pöialt, et nii jätkub."

Pärastlõunal ootavad seega uued katsed: Tempio Pausania (12,08 km) ja Erula - Tula (14,97 km). "Esimene on väga aeglane, kitsas ja kurviderohke. See on nõudlik. Teine, koos tuuleveskitega, on liivasem ja avatum. Aga pole vähemnõudlikum."