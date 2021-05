Eesti võttis Kuldliigas teise võidu

Kolmest geimist tasavägiseks osutus kõigest esimene, kus enamiku ajast juhtis Eesti, aga lõpu eel said lätlased korraks peale 23:22. Eesti vastas sellele kolme punktiga järjest.

Ardo Kreek tõi eestlastele 14, Albert Hurt 13 ja Renee Teppan 12 punkti.

"Serv on kindlasti olnud element, kus oleme teinud kõvasti tööd ja see peab meil hästi toimima. Täna ta jälle toimis," lausus Teppan ERR-ile.

"Võib-olla mitte kohe alguses... seal oli põhjus, miks Läti alustas hästi - nemad tulid mängule pingevabalt, vahetasid koosseisu ja neil midagi kaotada ei olnud. Nii ongi vahel täitsa tore mängida. Nagu ka eile, lõpuks jõuga surusime ära. Sealt edasi läks kõvasti lihtsamaks."

Teppani sõnul on trennis kõvasti rabatud. "Ma ei ole vist kunagi nii palju servinud, kui praegu oleme seda trennis teinud. Ilmselt mingi hetk tuleb natuke pidurit ka tõmmata. Füüsiliselt võiks me veel paremad olla, aga peame vastu. Kolm nädalat on kõvasti tööd tehtud ja hetkel see toimib."

Reedel toimunud avakohtumises oli Eesti samuti 3:0 üle Hispaaniast ja pühapäeval minnakse vastamisi Belgia koondisega.

Belglased on võitnud samuti mõlemad senipeetud mängud: reedel saadi jagu Lätist 3:1 ja laupäeval sama tulemusega ka Hispaaniast.