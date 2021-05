Jakin: Tartu GP on väga raske, rada teeb omad korrektiivid

Reedel peetud Tour of Estonia (UCI 2.1) profiratturite võidusõidu avaetapi Tallinnast Tartusse (193,3 km) võitis Karl Patrick Lauk.

Tuuri esimese, 193-kilomeetrise Tallinnast Tartusse kulgenud etapi võitja selgitas viiemeheline jooksikutegrupp, kuhu kuulusid ka kaks eestlast, Karl Patrick Lauk ja Oskar Nisu.

Kui neist viimane rügas viimastel kilomeetritel kõvasti tööd, siis Lauk pani kaaslaste ees oma paremuse maksma viimasel munakivilõigul ning triumfeeris Toomemäe otsas esimesena. Poola rattur Marceli Bogaslawski kaotas talle teisena seitse sekundit.

"Üritasin lihtsalt lõpus heal positsioonil olla ja munakividele keerates eelist ära kasutada," selgitas Lauk intervjuus ERR-ile. "Kindel oli minu jaoks alles see, kui joonest üle tulin: kogu tõusu ajal arvasin, et keegi tuleb minust mööda. Seekord minu õnneks ei tulnud."

Tuur lõpeb laupäeval Tartus peetava 166-kilomeetrise GP-ga ja üldvõidu võimalusi on mitmetel tiimidel, sealhulgas ka Eesti koondisel, kelle esinumbriks on Martin Laas.

"Homne sõit on nii raske, rada teeb ise omad korrektiivid," arvas koondise treener Alo Jakin. "[Seitsmenda koha saanud] Laasi lõpp oli küll vägev, aga homme sõidame seda 16 korda ja 16 korda me sellist lõppu ei suuda teha. Kaks aastat tagasi oli Eesti meistrivõistlustel sarnane tõus sees, seal ta väsis veidi ära. Aga aastad pole vennad ja praegu on ta heas vormis, eks paistab, mis homne päev toob."

Tartu GP otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 13.50.