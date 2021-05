Tour of Estonia avaetapi võitis Karl Patrick Lauk

Eesti koondist esindanud Lauk finišeeris Toomemäe tipus ajaga 4:07.36. Teiseks tuli seitsme sekundiga kaotanud poolakas Marceli Boguslawski (Mazowsze Serce Polski), kolmandaks jäi kreeklane Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro Cycling Team; +0.08).

Esikolmikule järgnesid poolakas Jakub Murias (Voster ATS Team; +0.12) ja Eesti ratturid Oskar Nisu (+0.15), Norman Vahtra (+0.16) ja Martin Laas (+0.20).

Suurfavoriit Mihkel Räim (Mazowsze–Serce Polski) sai 11. koha, kaotades kaasmaalasele 27 sekundit.

Eelvaade:

Tuurist võtab osa 15 tiimi ning ligi 100 ratturit. Kohal on ka mitmed tugevad eestlased, kes pedaalivad Eesti koondise, Ampler Development Teami ja Mazowsze–Serce Polski tiimi ridades.

Tuuri üks favoriitidest on 2019. aastal Tour of Estonia üldvõidu võtnud Mihkel Räim, kes tahaks sõitu ka teist korda võita. "Väga äge on kodus võistelda. Oleme tiimiga näidanud, et suudame ka prokontinentaaltaseme klubidega võistelda ja võiksime ka nende ustele juba koputada. Paar meest on tiimist puudu, aga arvan, et suudame ka kavalusega kaarte segada," tõdeb ta.

Eesti koondise trumbid on Martin Laasi käes. Laas usub, et ka nende tiim on võimeline tuuri väga hästi sõitma. "Kindlasti on peale minu veel paar-kolm varianti, kes suudavad samuti hästi sõita. Ei pea olema ainult mina see, kes peekoni koju toob," nendib ta. Küll aga mainib Laas, et kodutiim, Bora–Hansgrohe, ootab kindlasti võitu. "Võita oleks vaja – no pressure. Kui nad mu siia juba lasid, siis ootavad ikka võitu," lisab ta.

Ampler Development Teami spordidirektor Jaan Kirsipuu sõnul on tiimi liider küll soomlane Antti Jussi Juntunen, kuid ka Eesti poisid suudavad teiste võidusõitjatega konkureerida. "Esimene etapp saab olema kõikide jaoks loterii, aga teisel pannakse jõuvahekorrad paika. Eks see, kes laupäeval võidab, peab ikka tugev olema," leiab Kirsipuu.

Tour of Estonia lõppeb laupäeval, kui ratturid sõidavad täiesti uue rajaga Tartu Grand Prix etapil kokku 162,4 km (1. ring 9,4 km + 15 ringi 10,2 km).