Valgevene ei lubanud jalgratturitel Eestisse võistlema tulla

Valgevene maanteerattauudiseid vahendav Peloton.BY avaldas Twitteris, et Valgevene spordiministeerium ei lubanud Minsk Cycling Clubil Eestisse sõita. Küll aga osaleb Tour of Estonial Valgevene klubi Ferei-CCN, kuid vähendatud koosseisuga – nende ridades ei saa kaasa teha ükski rattur, kes kuulub Valgevene koondisesse.

Tõenäoliselt on keelu taga Valgevene ja muu maailma keerulised suhted. Pühapäeval sunniti Minskis maanduma Ryanairi lend Vilniusesse, et pidada kinni pardal olnud režiimikriitiline ajakirjanik. Sellele reageerisid demokraatlikud riigid väga karmilt, mitmed riigid on keelanud enda lennukitel Valgevene õhuruumi sisenemise.

Belarusian Ministry of Sports didn`t allow Minsk Cycling Club to go to Tour of Estonia. And Ferei-CCN will participate in the shortened roster (no guys who are contracted to Belarus National Team (even MTB guys Bricis and Besaha can`t go). pic.twitter.com/HbAN0vAbUe