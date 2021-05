Enard: Kuldliiga on tähtsaks sammuks tugeva esituseni EM-il

Kui Robert Tähe Kuldliigast eemalejäämist võis prognoosida, siis Kert Toobali vigastuse tõsidus tuli ikkagi väikese üllatusena. Eelmise nädala kontrollmängud Lätiga tõestasid aga, et vähemalt sellise tasemega vastase puhul olid Eestil võtta piisavalt kvaliteetsed asendajad.

"Kuigi pean Kuldliigat sel suvel väga tähtsaks, on see minu jaoks eelkõige suur samm üha parema mängukindluse saavutamisel, et oleksime veel konkurentsivõimelisemad Euroopa meistrivõistlustel," rääkis ERR-ile koondise peatreener Cedric Enard.

"Seega, kui teame praegu, mai lõpus, et Kerdil on probleeme, siis nende lahendamiseks on just praegu hea aeg. Meil on aega, et organiseerida ravi nii, et Kert saaks juuli lõpus koondisega liituda," lisas Enard.

Reedeses kontrollmängus Lätiga jäi silma, et Enard näitas nõudlikkust üles just bloki ja kaitsemängu puhul. Lõppenud klubihooajal peatreenerina Saksamaa meistriks tulnud juhendaja ütlebki, et tippvõrkpallis saavad just need elemendid mängudes otsustavaks.

"Kui tahad mänge võita, siis pead olema meeskond, mille vastu on servi, bloki ja kaitse mõttes keeruline. Ja on tõsi, et ma panen rõhku just bloki ja kaitsemängu detailidele. Kaitsepositsioonid väljakul, asetused, täpne kaitse. Tegutsemine, vaimne pool. Sama kehtib bloki puhul," toonitas rahvusmeeskonna peatreener.

"Eesti koondis on võimeline väga hästi servima, aga kui sa servid hästi ja jääd lootma ainult ässadele, siis see pole loogiline. Pead servima hästi ja punkti enda kasuks bloki-kaitsega lõpetama," tõdes Enard.

Euroopa Kuldliiga algab Eesti jaoks kohtumistega Tartus. Reedel on vastaseks Hispaania, laupäeval Läti ja pühapäeval Belgia.