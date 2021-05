Kvalifikatsiooni lõpus seina sõitnud Charles Leclerc ei osale Monaco etapil

Vormel-1 sarja laupäeval peetud Monaco GP kvalifikatsioonis jäi esimeseks Ferrari piloot Charles Leclerc, kes koheselt pärast finišijoone ületamist avarii tegi.

Ferrari teatas algselt pühapäeval, et "pärast täiendavaid põhjalikke kontrolle hommikul ei leitud ühtki ilmset defekti", aga ligi 35 minutit enne sõitu teatati, et Leclerc ei saanud Ferrari autoga stardijoonele õigel ajal ning peab sõitu alustama boksipeatusest. Loetud minutid hiljem teatas Ferrari tiim, et Leclerc ei lähe autoga üldse pühapäevaseks põhisõiduks starti.

Leclerci lahkumisel alustab Monaco etappi stardipositsioonilt hollandlane Max Verstappen (Red Bull), teisena stardib soomlane Valtteri Bottas (Mercedes) ja kolmandalt kohalt alustab Carlos Sainz (Ferrari). Hooaja liider Lewis Hamilton alustab kuuendana.

Monacos sündinud Leclerc on hooaja edetabelis pärast nelja etappi 40 punktiga viiendal kohal. Hooaja liider on Lewis Hamilton (Mercedes; 94 punkti), teisel kohal on Max Verstappen (Red Bull; 80), kolmas on Valtteri Bottas (Mercedes; 47) ja järjestuses on neljandal kohal Lando Norris (Mclaren; 41).