Kvalifikatsiooni võitnud Leclerc tegi finišis avarii

Karjääri kaheksanda kvalifikatsioonivõidu teeninud Monacost pärit 23-aastane Leclerc tegi koheselt pärast finišijoone ületamist avarii, sõites vastu seina. Noor Ferrari piloot oli vahetult enne riivanud oma masina parempoolse esirattaga turvabarjääri, misjärel polnud vormelit enam võimalik keerata.

Leclerc'i järel tuli teiseks hollandlane Max Verstappen (Red Bull), kes kaotas võitjale 0,230 sekundiga. Kolmanda stardipositsiooni teenis Mercedest esindav soomlane Valtteri Bottas (+0,255). Esikolmikule järgnesid Carlos Sainz (Ferrari; +0,265), Lando Norris (McLaren; +0,274), Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,554) ning MM-sarja üldliider Lewis Hamilton (Mercedes; +0,749).

What just happened..???!



Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari's first since Mexico 2019



Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2