Teisel vabatreeningul teenis topeltvõidu Ferrari

Leclerci kiireim ring oli 1.11,684, temale järgnenud Carlos Sainz jäi 0,112 sekundi kaugusele. Kolmanda kiireima aja sõitis välja Lewis Hamilton (Mercedes; +0,390). Neljandaks tuli Max Verstappen (Red Bull), kes sõitis Hamiltonist vaid 0,007 sekundit aeglasemalt ja viiendana lõpetas soomlane Valtteri Bottas (Mercedes; +0,423).

Lando Norris (Mclaren; +0,695) oli kuues, seitsmendana lõpetas Pierre Gasly (AlphaTauri; 0,814). Esimese vabatreeningu võitnud Red Bulli piloot Sergio Perez lõpetas teise treeningu 8. kohal (+1,024), üheksas oli Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo; 1,062) ja esikümne viimane oli Sebastian Vettel (Aston Martin; +1,298).

Monaco etapi teisele vabatreeningule pandi lõpp varem, kui esialgselt planeeritud, sest 22-aastane Haasi piloot Mick Schumacher juhtis oma auto rajapiirdesse. Kuigi noor sakslane proovis vigase autoga veel lõpuni sõita, pidi ta raja äärde seisma jääma.

Mick Schumacher hits the barriers heading into Casino Square



