Linamäe: peatreeneriga on räägitud, eks ta annab meile lähiajal vastuse

"Ütlen ausalt, et peatreeneriga on räägitud. Eks ta annab meile lähiajal vastuse. Ütlesime ka, et kaua me oodata ei saa, sest võistkond on vaja kokku panna ja see hakkab treenerist pihta," lausus Linamäe ERR-ile. "Kindlasti üritame samasugust meeskonda või natuke paremat. Jäi natuke kripeldama need paar võitu seal VTB-s. Üritame nagu igal aastal."

Linamäe tunnustas meeskonda, kes võitis tänavu kõik kodumaised tiitlid ning seda koroona-aasta kannatustest hoolimata. "Palju nad teste tegid - 120 või 150? Need bussisõidud, Venemaal käimised, ilma publikuta mängimised - müts maha!"

"Meil oli kolm võitu sel aastal: Eesti-Läti võidu võtaks number üheks, siis Eesti liiga võit ja kolmandaks võtaks CSKA võidu," jätkas klubi president. "See oli ajalooline. Hooaeg läks hästi."

Kuigi publikut saali ei lastud, siis rahanduslikult jäi klubi tänu toetustele nulli. "Spordiklubidel on raha number üks, selleta ei saa. Sel aastal ei ole väga miinuses. Ka linna ja riigipoolne tugi ja abistamised publiku näol. Ütleme nii, et jäime pluss-miinus nulli. Aga sport on sport - tahaks fänne saali saada ja raha on selles mõttes teine."