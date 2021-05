Liis Kullerkann: me lihtsalt ei suutnud seda mängu ära lõpetada

Temporündaja Liis Kullerkann võrdles kohtumist ameerika mägedega. "Esimeses geimis tulime suure hooga peale, platsil oli tunne, et kõik olid valmis ja tahtsid väga. Kohati teises geimis... ma ei oskagi öelda, võib-olla oli natuke liiga palju ärevust," lausus ta.

"Lõpus juhtisime päris ilusti ja ei lõpetanud ära. See oligi ainus probleem. Jõudsime õigesse kohta, aga nagu Lorenzo [peatreener Lorenzo Micelli] ütles, et me lihtsalt ei suutnud ära lõpetada seda mängu."

Eesti koondis sai valikturniiri eel vaid ühe treeningmängu ja Kullerkann tunnistab, et see avaldab mõju. "Natuke on selliseid hetki, kus ühendust ei ole nii palju nagu tavaliselt. Tõesti oleks kontrollmängud aidanud, aga selline on olukord."

"Jõudsime ikka mingisse punkti välja. Vaja teha järgmine samm, midagi ei ole tegelikult kadunud. Peame sellest mängust õppima ja edaspidi õigel hetkel ära lõpetama."

Kullerkann ei usu, et koondisel oleks puudust vaimsest liidrist. Probleeme valmistas vastaste Laura Künzler. "Neil lõpus number 14 pani kõva servi, panid meid kõva surve alla. Nad tegid hästi, lihtsalt ongi see, kuidas meie kontrollime seda rasket olukorda. Hetkel ei saanud me vastu ja ei suutnud sealt välja tulla."

Eesti kaotas avamängus Valgevenele. Nii Valgevene kui Šveitsiga seisab üks mäng aga veel ees ja edasipääsuvõimalused pole kadunud. "Peame õppima sellest mängust. Meil on Valgevene vastu uus mäng," ütles Kullerkann.

"Varem ei olnud meil absoluutselt videot neist, nüüd on erinevus selles, et saame vaadata oma mängu, nende mängu Šveitsiga. Sealt teha korrektuurid strateegias. Üritame igalt poolt geime saada. Midagi ei ole veel läinud."

Kolmeliikmelisest valikgrupist pääsevad finaalturniirile kaks paremat. Kolmapäeval mängivad Šveits - Valgevene, neljapäeval Eesti - Valgevene, reedel Eesti - Šveits ja laupäeval uuesti Valgevnee - Šveits.